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Спешивший из Петербурга в Москву «Сапсан» остановила женщина на путях

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Женщина погибла на участке Октябрьской железной дороги между Петербургом и Москвой. Она не успела проскочить перед высокоскоростным поездом.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, 11 января поезд сообщением Петербург — Москва сделал внеплановую остановку в районе станции Лихославль в Тверской области.

Причиной стала 43-летняя женщина-пешеход, которая оказалась на железнодорожном переходе перед составом. Она получила смертельные травмы.

Обстоятельства случившегося выясняет транспортное следствие. В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что задержек в графике «Сапсанов» сегодня не зафиксировано.

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Комментарии (5)

rustantan
... люди уверены, что они своим мягким телом остановят многотонный поезд... ну-ну... Мозг у этих мягких тел присутствует или как?...
мухомор
в Лихославле есть полноценный надземный крытый переход через пути.
но разве это кого-то останавливает побегать через отогнутую решётку забора?!
будь хот трижды отдельный путь для ВСМ, люди всё равно будут бегать кратчайшим путём, хоть через забор, хоть через колючку.
PharaonSP
Сколько унес жизни этот скоростной маршрут... Да люди сами виноваты, но и РЖД не заинтересовано более качественно оборудовать переезды/переходы
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