Спешивший из Петербурга в Москву «Сапсан» остановила женщина на путях

Женщина погибла на участке Октябрьской железной дороги между Петербургом и Москвой. Она не успела проскочить перед высокоскоростным поездом.



Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, 11 января поезд сообщением Петербург — Москва сделал внеплановую остановку в районе станции Лихославль в Тверской области.

Причиной стала 43-летняя женщина-пешеход, которая оказалась на железнодорожном переходе перед составом. Она получила смертельные травмы.



Обстоятельства случившегося выясняет транспортное следствие. В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что задержек в графике «Сапсанов» сегодня не зафиксировано.

