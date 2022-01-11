Отправлял порноматериалы и просил интимные фото. Юношу обвинили в развратной переписке с детьми со всей России

Следственный комитет по Курганской области завершил расследование дела об интимной переписке с детьми из более чем 45 субъектов России. Обвиняемый — 21-летний мужчина, которого задержали в Москве.



Как сообщает 11 января пресс-служба СК по региону, преступления совершались с 2018-го по 2020 год. Предположительно, мужчина создавал фейковые страницы в соцсети, вступал в «развратную» переписку с детьми, отправлял им порнографические материалы и убеждал присылать ему интимные фотографии и видео.



В ходе расследования были выявлены многочисленные эпизоды преступной деятельности мужчины. СК получил сведения о соединениях его абонентского номера, информацию провайдеров и соцсетей о переписке с потерпевшими, а также ее содержание.

