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Отправлял порноматериалы и просил интимные фото. Юношу обвинили в развратной переписке с детьми со всей России

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Следственный комитет по Курганской области завершил расследование дела об интимной переписке с детьми из более чем 45 субъектов России. Обвиняемый — 21-летний мужчина, которого задержали в Москве.

Как сообщает 11 января пресс-служба СК по региону, преступления совершались с 2018-го по 2020 год. Предположительно, мужчина создавал фейковые страницы в соцсети, вступал в «развратную» переписку с детьми, отправлял им порнографические материалы и убеждал присылать ему интимные фотографии и видео.

В ходе расследования были выявлены многочисленные эпизоды преступной деятельности мужчины. СК получил сведения о соединениях его абонентского номера, информацию провайдеров и соцсетей о переписке с потерпевшими, а также ее содержание.

Задержанного обвиняют в 35 преступлениях по статьям о действиях сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет и о распространении порнографических материалов с участием детей.

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Комментарии (5)

тов
Не поверите. Он и у меня интимные фото просил.

В госдуме говорят таких много.
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