В Нижегородской области нашли тело девочки с синдромом Дауна, пропавшей в 2013 году

Сообщение о завершении поисков появилось 11 января в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» во «ВКонтакте». «Найдена. Погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.



Как рассказал РИА Новости руководитель ПСО Сергей Шухрин, летом в лесу недалеко от поселка Гидроторф нашли тело неизвестной девушки. Экспертиза показала, что это пропавшая 8,5 лет назад жительница того же поселка.



По факту исчезновения подростка было возбуждено дело об убийстве. В поисках участвовали сотрудники полиции и Следственного комитета, волонтеры и местные жители. Ближайшие водоемы и болота осматривали с помощью беспилотников и вертолета.

