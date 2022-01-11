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В Нижегородской области нашли тело девочки с синдромом Дауна, пропавшей в 2013 году

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Сообщение о завершении поисков появилось 11 января в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» во «ВКонтакте». «Найдена. Погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.

Как рассказал РИА Новости руководитель ПСО Сергей Шухрин, летом в лесу недалеко от поселка Гидроторф нашли тело неизвестной девушки. Экспертиза показала, что это пропавшая 8,5 лет назад жительница того же поселка.

По факту исчезновения подростка было возбуждено дело об убийстве. В поисках участвовали сотрудники полиции и Следственного комитета, волонтеры и местные жители. Ближайшие водоемы и болота осматривали с помощью беспилотников и вертолета.

На сайте регионального СК было указано, что девочка неоднократно уходила из дома одна, поскольку видела, что других детей отпускают без сопровождения. «Особые приметы: не разговаривает, движения при ходьбе заторможенные, имеет характерные признаки болезни», — значилось в ориентировке.

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Комментарии (1)

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В 2013 году пропала девочка, а в 2022 нашли девушку?
Где-то успела подрасти и по настоящему пропасть уже недавно?
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