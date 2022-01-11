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В Мурино во время задержания умер мужчина. Скорая увезла из квартиры избитую им жену

Сотрудники полиции спасли жизнь жительнице Мурино, которую избивал мужчина. Сам дебошир не пережил задержания.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, утром в полицию Всеволожского района поступили жалобы от жителей дома по Оборонной улице в Мурино. Они сообщали, что в одной из квартир страшно кричит женщина, которую избивает муж.

Полицейским, которые прибыли на вызов, дверь никто не открыл. Для проникновения в квартиру им пришлось вызвать МЧС.

«Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии и имевшего признаки наркотического опьянения. При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи», — сообщили в главке.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков.

В квартире полицейские нашли 35-летнюю женщину. Она была сильно избита и находилась без сознания.

Скорая с подозрением на открытую черепно-мозговую травму увезла её в больницу.

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Комментарии (25)

AP-SPb
Это жМурино. Всё нормально. Странно только, что полиция всё-таки доехала.
zlopopik
Жил мужик, и умер солевым чмошником. Остальные продолжают искать закладки. А так все путем. Боремся с ковидом.
Шелудивый пёс
Подкинули наркотики и убили. что еще ждать от пилиции?
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