В Мурино во время задержания умер мужчина. Скорая увезла из квартиры избитую им жену

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, утром в полицию Всеволожского района поступили жалобы от жителей дома по Оборонной улице в Мурино. Они сообщали, что в одной из квартир страшно кричит женщина, которую избивает муж.



Полицейским, которые прибыли на вызов, дверь никто не открыл. Для проникновения в квартиру им пришлось вызвать МЧС.



«Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии и имевшего признаки наркотического опьянения. При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи», — сообщили в главке.

