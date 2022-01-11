В Мурино во время задержания умер мужчина. Скорая увезла из квартиры избитую им жену

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, утром в полицию Всеволожского района поступили жалобы от жителей дома по Оборонной улице в Мурино. Они сообщали, что в одной из квартир страшно кричит женщина, которую избивает муж.
Полицейским, которые прибыли на вызов, дверь никто не открыл. Для проникновения в квартиру им пришлось вызвать МЧС.
«Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии и имевшего признаки наркотического опьянения. При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи», — сообщили в главке.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков.
В квартире полицейские нашли 35-летнюю женщину. Она была сильно избита и находилась без сознания.
Скорая с подозрением на открытую черепно-мозговую травму увезла её в больницу.