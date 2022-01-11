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«Высокая потребность в донорах». Петербуржцев просят сдавать кровь

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На Городской станции переливания крови сообщили о высокой потребности в донорах — после новогодних каникул в Петербурге возник дефицит донорской крови.

Согласно «донорскому светофору», необходимо пополнить запасы всех групп крови. Но в первую очередь требуются: 1+, 1-, 2+, 3+.

«Если у вас подошёл срок донации, то ждём вас! Приём доноров в будние дни с 09:00 до 13:00 без записи согласно данным «донорского светофора», — говорится в сообщении Городской станции переливания крови. Там особо отметили, что донором, помимо обычных условий, может стать человек, у которого прошёл месяц после полного курса вакцинации или перенесённого заболевания.

Подробную информацию можно узнать на сайте СПб ГКУЗ ГСПК или в официальном паблике.

На станции также поблагодарили петербуржцев, которые в праздники нашли время и посетили медучреждение: 2, 5 и 8 января на Городской станции побывали более 700 человек, сдав 270 литров крови.

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Комментарии (3)

261224401
не знаю, сотрут или нет данный комментарий, но ссылка такая

yadonorspb.ru/donor/

вот только ведь кровь сдают не за деньги, а чтобы помочь другим...
тов
Тема компенсации не раскрыта.

Обед?
Отгулы?
Три рубля по ведомости?
Бронзовый бюст на родине героя?
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