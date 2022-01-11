В Петербурге заполняются красные зоны: сотни людей на ИВЛ

Как говорится в опубликованной 11 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в красные зоны были госпитализированы 263 новых пациента. Всего на лечении уже 5 791 человек. Из них 611 в реанимации, а 354 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении еще 21 065 жителей.



За сутки первично были вакцинированы 1 434 человека, закончили цикл 3 318 . Полностью вакцинированы 2,74 млн жителей Петербурга. В запасе еще 904 тысячи доз.

