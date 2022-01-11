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В Петербурге заполняются красные зоны: сотни людей на ИВЛ

После окончания новогодних праздников в Петербурге нарастает число пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 11 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в красные зоны были госпитализированы 263 новых пациента. Всего на лечении уже 5 791 человек. Из них 611 в реанимации, а 354 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении еще 21 065 жителей.

За сутки первично были вакцинированы 1 434 человека, закончили цикл 3 318. Полностью вакцинированы 2,74 млн жителей Петербурга. В запасе еще 904 тысячи доз.

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Комментарии (32)

mag
Когда наконец появится уголовная статья за нагнетание истерии в масс медиа?
265056402
скучно. Одна и та же фигня в новостях. Кто-то уже обещал выродить лекарство и обещал, что спутник не надо менять для микрона. Докажите уже, что приправа действует.
Perli
Интересно, что будет твориться в СМИ, когда омикрон даст по 1 млн. заболевших в день? В США сегодня выявили 1,5 млн. заразившихся из них 142 тыс. поехали в больницы.
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