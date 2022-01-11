Как говорится в опубликованной 11 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в красные зоны были госпитализированы 263 новых пациента. Всего на лечении уже
За сутки первично были вакцинированы
В Петербурге заполняются красные зоны: сотни людей на ИВЛ
После окончания новогодних праздников в Петербурге нарастает число пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах, следует из статистики Смольного.
Как говорится в опубликованной 11 января эпидемиологической справке, за минувшие сутки в красные зоны были госпитализированы 263 новых пациента. Всего на лечении уже
За сутки первично были вакцинированы
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