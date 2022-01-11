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Волгоградец заплатит 300 тысяч за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка»

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Житель Волгограда Денис Воронцов признан судом виновным по статьям о реабилитации нацизма и воспрепятствовании следствию. Об этом 11 января сообщили в СУ СК по региону.

Как установило следствие, Воронцов не позднее 3 мая 2020 года разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, подписав ее «Михайловский Геннадий». 12 мая изображение продемонстрировали во время трансляции акции на сайте в ряду фотографий участников ВОВ. «Таким образом, своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявили в СК.

В ходе следствия мужчина отрицал свою причастность к размещению фото Мюллера. Он незаконно получил доступ к изъятому в ходе обыска телефону и уничтожил «сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу». Суд назначил Воронцову штраф в 300 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Ваксер
на том же трибунале осуждали и медиков с не особо добровльными прививками
Инкогнито2021
Мюллер разве не ветеран второй мировой?
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