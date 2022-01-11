Минаев снимет сериал про «нулевые» с Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак

Журналист и писатель Сергей Минаев в наступившем году представит проект «Нулевые» — продолжение документального сериала «Девяностые», совместный продукт видеосервисов more.tv и Wink. Об этом «Фонтанке» 11 января сообщили в пресс-службе more.tv. Документальный проект будет посвящен истории страны в двухтысячные годы, когда россияне стали осваиваться в новой постсоветской реальности, экономика переживала бурный рост и над всеми довлела надежда на прекрасное будущее.



«Мы всей страной как будто бы взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва — главный город на планете, в нее стремятся все. «Во всем мире кризис, а в Москве пятница» — главный слоган эпохи. От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало», — комментирует Сергей Минаев.

