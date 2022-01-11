Компания «Полис Групп» на 15% перевыполнила годовой план по выручке

Выручка компании «Полис Групп» по итогам 2021 года на 15% превысила плановые показатели, несмотря на некоторое снижение предложения из-за завершения многих проектов. Как отметили в компании, в квадратных метрах объемы продаж немного снились, однако в денежном выражении денежном выражении объем сделок вырос.



По данным компании, рост цен на квартиры в прошлом году в городе и области достиг 19–25%, в зависимости от локации и стадии строительства. В «Полис Групп» отметили, что подобный рост вызван рядом факторов — ростом себестоимости и подорожанием стройматериалов, а также дефицитом предложения. Процент покупок в ипотеку у застройщика уже несколько лет стабильно высок — 75–80%, как и было и в прошедшем году.

