Компания «Полис Групп» на 15% перевыполнила годовой план по выручке

Выручка компании «Полис Групп» по итогам 2021 года на 15% превысила плановые показатели, несмотря на некоторое снижение предложения из-за завершения многих проектов. Как отметили в компании, в квадратных метрах объемы продаж немного снились, однако в денежном выражении денежном выражении объем сделок вырос.
По данным компании, рост цен на квартиры в прошлом году в городе и области достиг 19–25%, в зависимости от локации и стадии строительства. В «Полис Групп» отметили, что подобный рост вызван рядом факторов — ростом себестоимости и подорожанием стройматериалов, а также дефицитом предложения. Процент покупок в ипотеку у застройщика уже несколько лет стабильно высок — 75–80%, как и было и в прошедшем году.
В 2021 году продажи велись в трех проектах компании — одном в Мурино и двух в Каменке. А в конце года стартовал еще один проект в Приморском районе, вызвавший большой интерес покупателей.
— Приморский район остается одной из популярных локаций не только петербуржцев, но и региональных клиентов, доля которых в нашем новом проекте составляет уже порядка 40%, — пояснил Игорь Белов, генеральный директор компании «Полис Групп». — В целом 2021 год мы можем занести себе в актив — намеченных целей мы достигли и сделали большой задел на будущее.
В новом году компания планирует вывести сразу несколько новых проектов — в Шушарах, Лавриках и в Новоселье, сейчас они на высокой стадии готовности.