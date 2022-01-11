«Наилучший вариант инсульта». Актриса Проклова пообещала поправиться к весне

У актрисы Елены Прокловой, попавшей в реанимацию с инсультом, не нарушены ни двигательные, ни умственные функции. К концу февраля она надеется поправиться, рассказала артистка 11 января «Газете.Ru».



«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии», — поделилась актриса.

