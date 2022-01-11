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«Наилучший вариант инсульта». Актриса Проклова пообещала поправиться к весне

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У актрисы Елены Прокловой, попавшей в реанимацию с инсультом, не нарушены ни двигательные, ни умственные функции. К концу февраля она надеется поправиться, рассказала артистка 11 января «Газете.Ru».

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии», — поделилась актриса.

«Фонтанка» писала, что Проклову госпитализировали после жалоб на сильное головокружение и повышенное давление. По словам продюсера и актера Леонида Дзюника, после инсульта ее поместили в реанимацию, но уже через сутки перевели в обычную палату.

Елена Проклова прославилась ролью стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино» Данелии, а также ролями в фильмах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем», «Мы жили по соседству» и других.

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