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Шойгу сократил командировки и отпуска за пределы РФ для борьбы с «омикроном»

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Министр обороны РФ распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы России для нераспространения нового штамма коронавируса в армии.

«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует 11 января заявление Сергея Шойгу ТАСС.

По его словам, такие меры по защите личного состава были введены из-за появления штамма «омикрон». Министр обороны также поручил поддерживать запас экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты и коечного фонда.

Шойгу подчеркнул, что число случаев заражения в войсках сократилось.

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Комментарии (1)

X-кот
И в Казахстан? И в Донецк? а что, им командировки разрешены? или только служебные типа Сирии, Казахстана, Донецка и т.п. Что, и правда сократят?
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