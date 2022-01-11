Шойгу сократил командировки и отпуска за пределы РФ для борьбы с «омикроном»

Министр обороны РФ распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы России для нераспространения нового штамма коронавируса в армии.
«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует 11 января заявление Сергея Шойгу ТАСС.
По его словам, такие меры по защите личного состава были введены из-за появления штамма «омикрон». Министр обороны также поручил поддерживать запас экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты и коечного фонда.
Шойгу подчеркнул, что число случаев заражения в войсках сократилось.