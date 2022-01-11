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Метателя ножей у остановки на юге Петербурга освободили в зале суда

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Красносельский районный суд признал хулиганом мужчину, который с двумя ножами дебоширил у остановки на проспекте Ветеранов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 января, петербуржец впал в неистовство 29 марта 2021 года около девяти вечера у дома 158 по проспекту Ветеранов. Он вышел к остановке с двумя ножами — в одной руке с деревянной рукоятью коричневого цвета, а в другой — с рукоятью из полимерного материала белого цвета. Сначала он оцарапал каркас остановки, а потом на замечание проходившего мимо мужчины метнул нож в его сторону и высказал угрозы убийством.

В отношении дебошира возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». Вину в агрессии мужчина признал, а вот от авторства в царапине открещивался до последнего. В суде он и вовсе замолчал и отказался от дачи показаний, заявил, что всё сказал во время предварительного следствия.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

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Комментарии (6)

266129085
Когда ты спросишь меня что для меня дороже - ты или метательные ножи, я отвечу что ножи. И ты уйдешь. Но недалеко (с)
f0ntan
Сегодня за утро это уже вторая статья про метателя ножей. Первый метал ножи в пабе на Васильевском
260650801
а потом он кого-нить зарэжэт и так же будет молчать на суде...
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