FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Пассажиропоток Пулково в 2021 году почти вернулся к допандемийным показателям

0
Печать

С 1 января по 31 декабря 2021 года аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом 11 января сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

На внутренних рейсах обслужено 15,5 млн пассажиров (+28 % к аналогичному периоду 2019 года). Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

На международных линиях в аэропорту Пулково обслужено 2,5 млн пассажиров, что на 34 % меньше, чем в 2019 году. В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений с начала года стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ташкент, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Минск, Хельсинки, Ош и Ургенч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний