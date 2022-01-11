С 1 января по 31 декабря 2021 года аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров, что на
На внутренних рейсах обслужено 15,5 млн пассажиров (
На международных линиях в аэропорту Пулково обслужено 2,5 млн пассажиров, что на
Пассажиропоток Пулково в 2021 году почти вернулся к допандемийным показателям
С 1 января по 31 декабря 2021 года аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров, что на
На внутренних рейсах обслужено 15,5 млн пассажиров (
На международных линиях в аэропорту Пулково обслужено 2,5 млн пассажиров, что на
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