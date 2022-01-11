Пассажиропоток Пулково в 2021 году почти вернулся к допандемийным показателям

С 1 января по 31 декабря 2021 года аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом 11 января сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».



На внутренних рейсах обслужено 15,5 млн пассажиров ( +28 % к аналогичному периоду 2019 года). Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

