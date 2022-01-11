Транспондер на ЗСД подорожает впервые за 7 лет

«Магистраль северной столицы» в январе 2022 года поднимет цену на транспондер Западного скоростного диаметра Петербурга. Это первое изменение его стоимости с 2015 года.



Как сообщает пресс-служба компании, с 18 января стоимость транспондера при покупке его в собственность составит 1 500 рублей. Сейчас устройство обходится в 1 000 рублей. Транспондер также можно взять в аренду, она обойдется в 100 рублей в месяц.

Купить транспондер можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, через сервис доставки iGooods и непосредственно у кассира в пунктах оплаты ЗСД. Полосы, где работают кассиры, обозначены желтыми указателями. Однако в пиковые часы (с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00) и при повышенной транспортной нагрузке на пунктах оплаты продажу транспондеров могут приостанавливать.