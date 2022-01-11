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Транспондер на ЗСД подорожает впервые за 7 лет

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«Магистраль северной столицы» в январе 2022 года поднимет цену на транспондер Западного скоростного диаметра Петербурга. Это первое изменение его стоимости с 2015 года.

Как сообщает пресс-служба компании, с 18 января стоимость транспондера при покупке его в собственность составит 1 500 рублей. Сейчас устройство обходится в 1 000 рублей. Транспондер также можно взять в аренду, она обойдется в 100 рублей в месяц.

Купить транспондер можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, через сервис доставки iGooods и непосредственно у кассира в пунктах оплаты ЗСД. Полосы, где работают кассиры, обозначены желтыми указателями. Однако в пиковые часы (с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00) и при повышенной транспортной нагрузке на пунктах оплаты продажу транспондеров могут приостанавливать.

В настоящее время в обороте находится более 900 тысяч транспондеров ЗСД. Более 92 % поездок по магистрали оплачиваются при помощи электронных средств регистрации проезда, отмечают в компании.

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Комментарии (6)

Static
Аппетиты растут. Народу деваться некуда - купят.
либералЪ76
получил бесплатно в 2013 году. Им и пользуюсь до сих пор
killbeachtrash
Кусок пластика стоимостью 30 рублей с микросхемкой за 1500 руб. Мило. Особенно умиляют заявления о невозможности самостоятельной замены батареек этот отхода человеческой жизнедеятельности.
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