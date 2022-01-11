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Перекачивали и прятали в кузове МАЗа. Под Петербургом задержали похитителей 13 тонн дизеля

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Экономическая полиция Петербурга задержала с поличным злоумышленников, которые перекачивали топливо из нефтепровода в Ленобласти. Один из них оказался работником компании, владеющей объектом.

Как сообщает 11 января пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, хищение происходило недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Мужчины залили более 13 тонн дизеля в тайную емкость в кузове грузовика МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию доставили четверых подозреваемых — двоих петербуржцев и двоих жителей Ленобласти. Один из них, 30-летний мужчина, проживающий во Всеволожском районе, оказался работником компании — собственника нефтепровода.

«По факту хищения топлива следствием возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). По ходатайству следователя трое подозреваемых заключены под стражу, четвертый — отправлен под домашний арест», — уточняют в ведомстве.

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