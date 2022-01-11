Перекачивали и прятали в кузове МАЗа. Под Петербургом задержали похитителей 13 тонн дизеля

Экономическая полиция Петербурга задержала с поличным злоумышленников, которые перекачивали топливо из нефтепровода в Ленобласти. Один из них оказался работником компании, владеющей объектом.



Как сообщает 11 января пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, хищение происходило недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Мужчины залили более 13 тонн дизеля в тайную емкость в кузове грузовика МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

