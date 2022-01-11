Перекачивали и прятали в кузове МАЗа. Под Петербургом задержали похитителей 13 тонн дизеля

Экономическая полиция Петербурга задержала с поличным злоумышленников, которые перекачивали топливо из нефтепровода в Ленобласти. Один из них оказался работником компании, владеющей объектом.
Как сообщает 11 января пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, хищение происходило недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Мужчины залили более 13 тонн дизеля в тайную емкость в кузове грузовика МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.
пресс-служба ГУ МВД России по
В полицию доставили четверых подозреваемых — двоих петербуржцев и двоих жителей Ленобласти. Один из них, 30-летний мужчина, проживающий во Всеволожском районе, оказался работником компании — собственника нефтепровода.
«По факту хищения топлива следствием возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). По ходатайству следователя трое подозреваемых заключены под стражу, четвертый — отправлен под домашний арест», — уточняют в ведомстве.