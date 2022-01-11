В Латвии двух человек задержали за возможный шпионаж в пользу России. Они собирали информацию о расширении НАТО

Служба госбезопасности Латвии заявила о задержании в стране двух предполагаемых российских шпионов.



«Задержаны двое человек, которых подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении секретной информации о национальной обороне», — сообщает 11 января латвийское издание Delfi.



Служба госбезопасности республики полагает, что задержанные могли проводить встречи с представителями российской военной разведки в России. Якобы они собирали сведения о боевых возможностях Латвии, планах и обучении армии, оборонных закупках и расширении НАТО.

