FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

В Латвии двух человек задержали за возможный шпионаж в пользу России. Они собирали информацию о расширении НАТО

5
Печать

Служба госбезопасности Латвии заявила о задержании в стране двух предполагаемых российских шпионов.

«Задержаны двое человек, которых подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении секретной информации о национальной обороне», — сообщает 11 января латвийское издание Delfi.

Служба госбезопасности республики полагает, что задержанные могли проводить встречи с представителями российской военной разведки в России. Якобы они собирали сведения о боевых возможностях Латвии, планах и обучении армии, оборонных закупках и расширении НАТО.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Static
Опять петров и боширов? Ну сколько можно уже?
f0ntan
Я информацию о расширении НАТО знаю и без латвийских шпионов. В чем был их шпионаж? Собирали информацию из открытых источников и интернета?
Modest_5e4ce41f7533b
Вот так поедешь навестить места детства, а в тебе Боширова признают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний