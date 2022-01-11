«Кричал, что всех посадит и ему ничего не будет». В скандалисте с пистолетом из ростовского «Магадана» узнали депутата-единороса

Депутат городской думы города Шахты, член «Единой России» Вадим Литвинов учинил скандал у ресторана в Ростове, а потом ввязался в конфликт с полицией. Привлекать его к ответственности не торопятся, пишут 161.ru и Znak.com 11 января.
О дебоше перед рестораном «Магадан» местные паблики сообщали 18 декабря. Были замечены полицейские у заведения и уезжающий Range Rover. Очевидцы рассказывали о посетителе с пистолетом. В полиции позднее уточнили, по предварительным данным, мужчину не пустили в заведение из-за оружия, он устроил перепалку с охраной и уехал.
Range Rover остановили неподалёку. 161.ru со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах пишет, что автомобиль зарегистрирован на Вадима Литвинова, в салоне нашли травматический пистолет, ружье «Сайга» и 46-летнего депутата гордумы Шахт.
«Еще когда задержали, он уже корочкой размахивал депутата. Пьяный был в хлам. Кричал, что всех [полицейских] посадит, а ему ничего не будет», — приводит издание слова одного из сотрудников.
Личность скандалиста подтвердили также источники Znak.com в силовых ведомствах. По словам собеседников, Литвинова предполагалось привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство и воспрепятствование работе полиции, но процессуальное решение до сих пор не принято.