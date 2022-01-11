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В США из полиции уволили сотрудников, которые вместо выезда на ограбление ловили покемонов. Снорлакс от них не ушел

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Суд признал законным увольнение из полиции Лос-Анджелеса двух сотрудников, которые предпочли охоту на покемонов своим прямым обязанностям. Об этом 11 января сообщает Axios.

Само увольнение произошло еще пять лет назад, но судебное разбирательство завершилось только сейчас. В апреле 2017-го Льюис Лозано и Эрик Митчелл были отстранены от службы за неисполнение приказов старшего по званию, уклонение от прямых обязанностей и попытку солгать начальству. Тогда во время дежурства двое полицейских получили вызов на ограбление магазина, однако проигнорировали его. Они попытались скрыть свое местоположение от начальства и заявили, что не услышали вызова якобы из-за шума. Однако запись видеорегистратора из их машины показала настоящее положение вещей: Лозано и Митчелл не поехали на вызов, потому что были увлечены ловлей покемонов (игрой в Pokemon Go). Вместо помощи коллегам они сначала поймали Снорлакса, а потом — Тогетика. Судя по разговору между ними, с этой задачей они справились успешно.

Когда внутреннее расследование установило их вину, полицейские начали отрицать, что играли, и пытались заверить, что обсуждали они не покемонов, которых пытались поймать, а сообщения из чата любителей Pokemon Go. Однако суд встал на сторону руководства полиции и подтвердил законность увольнения.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
У нас бы повысили в звании за очистку улиц от покемонов.
vic_5e4cd1938d1a8
Вот, что бывает, если в детстве смотреть всяких "Человеков-пауков" и прочих "Бетманов"и продолжать смотреть уже взрослыми ...
Выросли в дебилов
Мillemelle
Измайлов, это ты?
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