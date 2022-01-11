В США из полиции уволили сотрудников, которые вместо выезда на ограбление ловили покемонов. Снорлакс от них не ушел

Суд признал законным увольнение из полиции Лос-Анджелеса двух сотрудников, которые предпочли охоту на покемонов своим прямым обязанностям. Об этом 11 января сообщает Axios.



Само увольнение произошло еще пять лет назад, но судебное разбирательство завершилось только сейчас. В апреле 2017-го Льюис Лозано и Эрик Митчелл были отстранены от службы за неисполнение приказов старшего по званию, уклонение от прямых обязанностей и попытку солгать начальству. Тогда во время дежурства двое полицейских получили вызов на ограбление магазина, однако проигнорировали его. Они попытались скрыть свое местоположение от начальства и заявили, что не услышали вызова якобы из-за шума. Однако запись видеорегистратора из их машины показала настоящее положение вещей: Лозано и Митчелл не поехали на вызов, потому что были увлечены ловлей покемонов (игрой в Pokemon Go). Вместо помощи коллегам они сначала поймали Снорлакса, а потом — Тогетика. Судя по разговору между ними, с этой задачей они справились успешно.

