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В Петербурге задержали риелтора и безработную с полкило наркотиков

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За день полицейские Петербурга поймали двух наркосбытчиц с крупными партиями наркотиков.

Как сообщили 11 января «Фонтанке» в ГУ МВД, накануне около 4 утра у станции метро «Владимирская» сотрудники полиции Центрального района задержали 37-летнюю жительницу Пушкина. В Сети женщина себя позиционирует как риелтора. У неё изъяли около 300 граммов синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт».

А около шести вечера в Сестрорецке на Жемчужной улице сотрудники полиции Курортного района взяли 23-летнюю безработную с 300 граммами наркотика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
А кто такой "риетор"??
Скрин даже сделал на память.
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