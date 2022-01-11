Юный водитель каршеринга на Стойкости докатался до уголовного дела

Серьёзные последствия получила поездка на каршеринговом автомобиле для 22-летнего петербуржца в Кировском районе города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, вчера утром, в 10:35, на улице Стойкости, 11, наряд ГИБДД остановил чёрный «Ниссан Кашкай» компании «Сити Драйв». За рулём был 22-летний молодой человек, казавшийся нетрезвым. От медосвидетельствования он отказался.
Более того, по данным «Фонтанки», мужчина арендовал машину по чужому аккаунту. Катался он к тому моменту около 40 минут, успел доехать с проспекта Народного Ополчения до Стойкости.
Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С задержанного взяли подписку о невыезде. Машину передали компании.
Как стало известно «Фонтанке», этот парень уже знаком полиции. Минувшим летом с него уже брали подписку по делу о краже имущества из его же коммуналки.