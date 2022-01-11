Юный водитель каршеринга на Стойкости докатался до уголовного дела

Серьёзные последствия получила поездка на каршеринговом автомобиле для 22-летнего петербуржца в Кировском районе города.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, вчера утром, в 10:35, на улице Стойкости, 11, наряд ГИБДД остановил чёрный «Ниссан Кашкай» компании «Сити Драйв». За рулём был 22-летний молодой человек, казавшийся нетрезвым. От медосвидетельствования он отказался.



Более того, по данным «Фонтанки», мужчина арендовал машину по чужому аккаунту. Катался он к тому моменту около 40 минут, успел доехать с проспекта Народного Ополчения до Стойкости.