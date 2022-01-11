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Юный водитель каршеринга на Стойкости докатался до уголовного дела

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Серьёзные последствия получила поездка на каршеринговом автомобиле для 22-летнего петербуржца в Кировском районе города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 января, вчера утром, в 10:35, на улице Стойкости, 11, наряд ГИБДД остановил чёрный «Ниссан Кашкай» компании «Сити Драйв». За рулём был 22-летний молодой человек, казавшийся нетрезвым. От медосвидетельствования он отказался.

Более того, по данным «Фонтанки», мужчина арендовал машину по чужому аккаунту. Катался он к тому моменту около 40 минут, успел доехать с проспекта Народного Ополчения до Стойкости.

Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С задержанного взяли подписку о невыезде. Машину передали компании.

Как стало известно «Фонтанке», этот парень уже знаком полиции. Минувшим летом с него уже брали подписку по делу о краже имущества из его же коммуналки.

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Комментарии (4)

Софокл Аристархович
Одна "Подписка", затем - вторая... А толку то? Никто не знает о возможных латентных "подвигах". А уж если "злодей" не понимает происходящего и не дает отчет своим действиям, может стоило как минимум какой-нибудь "идиотен-тест" (или что-то похожее) провести, и уж после этого меру пресечения избирать?
radon
За сорок минут с Народного ополчения до Стойкости? Ну, о-о-очень аккуратно ехал😉!
Карабас Барабас
Главное подписку взять. А дальше похрен, угнал, украл, пьяный, плевать.
Вот когда трупы появятся тогда обратят внимание, возможно.
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