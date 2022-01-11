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Петербургская пенсионерка месяц «вкладывала» в ценные бумаги и осталась без миллионов

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Жительница Калининского района лишь месяц спустя после инвестиционных экспериментов поняла, что стала жертвой мошенников.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января, накануне около четырех дня в полицию обратилась 65-летняя жительница проспекта Культуры. Она сообщила, что в конце октября прошлого года оставила свои данные на сайте брокерской компании. С 3 ноября по 16 декабря ей названивал мужчина, который представлялся главой аналитического отдела компании и предлагал ей варианты удачных «вложений». Следуя его советам, пенсионерка перевела на разные счета 2,3 млн рублей.

Не получив дивидендов, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Комментарии (1)

Yar_Petr
эх. ну вот почему люди такие наивные и доверяют не пойми кому в погоне за прибылью. ну думать-то надо в любом возрасте.
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