Петербургская пенсионерка месяц «вкладывала» в ценные бумаги и осталась без миллионов

Жительница Калининского района лишь месяц спустя после инвестиционных экспериментов поняла, что стала жертвой мошенников.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января, накануне около четырех дня в полицию обратилась 65-летняя жительница проспекта Культуры. Она сообщила, что в конце октября прошлого года оставила свои данные на сайте брокерской компании. С 3 ноября по 16 декабря ей названивал мужчина, который представлялся главой аналитического отдела компании и предлагал ей варианты удачных «вложений». Следуя его советам, пенсионерка перевела на разные счета 2,3 млн рублей.
Не получив дивидендов, она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».