FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-20°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

В Кронштадте задержан водитель заводской развозки. Ему вменяют единственный, но смертоносный удар

27-летний житель Кронштадта подозревается в причинении смерти по неосторожности. Конфликт на дороге закончился гибелью оппонента, после первого удара он уже не смог подняться.

7
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне на улице Аммермана был задержан водитель развозки Кронштадтского морского завода. Следственный отдел в Курортном районе уже возбудил уголовное дело по статье 109, часть 1, УК РФ.

События, которые взяты за основу, произошли еще 22 декабря. В тот вечер на пересечении улиц Аммермана и Петровской водитель синего автобуса «Хёндэ» якобы ударил в глаз мужчину 64 лет из Ломоносова, после чего тот упал на снег и дышал с трудом.

В тяжелом состоянии пенсионер был доставлен в больницу, однако 30 декабря он скончался, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый отпущен под подписку.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

KOHTPASPB
А почему не "причинение тяжких, повлекших смерть"?
266312049
имя сестра, имя!
261215271
Конечно под подписку,ни разу не опасен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний