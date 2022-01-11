В Кронштадте задержан водитель заводской развозки. Ему вменяют единственный, но смертоносный удар

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне на улице Аммермана был задержан водитель развозки Кронштадтского морского завода. Следственный отдел в Курортном районе уже возбудил уголовное дело по статье 109, часть 1, УК РФ.

События, которые взяты за основу, произошли еще 22 декабря. В тот вечер на пересечении улиц Аммермана и Петровской водитель синего автобуса «Хёндэ» якобы ударил в глаз мужчину 64 лет из Ломоносова, после чего тот упал на снег и дышал с трудом.



В тяжелом состоянии пенсионер был доставлен в больницу, однако 30 декабря он скончался, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый отпущен под подписку.

