Глава Европарламента умер после госпитализации

Председатель Европейского парламента, известный политик и журналист Давид Сассоли скончался в Италии 11 января в возрасте 65 лет.



Как передаёт ТАСС, о кончине объявил в эфире телеканала RaiNews24 Роберто Куилло, пресс-секретарь Сассоли. По его словам, политика не стало в 1:15 по местному времени (3:15 мск).



Последние дни Сассоли провёл в онкологическом центре в Авиано (Италия). Он был госпитализирован 26 декабря в связи с резким ухудшением состояния здоровья, связанным с дисфункцией иммунной системы.

