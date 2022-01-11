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Глава Европарламента умер после госпитализации

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Председатель Европейского парламента, известный политик и журналист Давид Сассоли скончался в Италии 11 января в возрасте 65 лет.

Как передаёт ТАСС, о кончине объявил в эфире телеканала RaiNews24 Роберто Куилло, пресс-секретарь Сассоли. По его словам, политика не стало в 1:15 по местному времени (3:15 мск).

Последние дни Сассоли провёл в онкологическом центре в Авиано (Италия). Он был госпитализирован 26 декабря в связи с резким ухудшением состояния здоровья, связанным с дисфункцией иммунной системы.

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Комментарии (7)

PapaKarlo
ковид достал...
Dazdraperma
Хорошего в этой ситуации только одно: что Петрову и Боширову визу в Евросоюз давно закрыли
Petr Sh.
Сожалею о потере. Без госпитализации был бы шанс ещё пожить, возможно
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