Неизвестный пешеход в черном устроил в Янино «ночь проколотых шин»

Первый рабочий день 2021 года для многих жителей Янино начался с замены колес. Как пишет 47news со ссылкой на очевидцев, утром 10 января на парковке у дома №14 на Новой улице десяток машин стоял со спущенными шинами.



Судя по записям с камер наблюдения, опубликованным в группе «Наше Янино» во «ВКонтакте», мужчина ночью последовательно прокалывал каким-то острым предметом колеса автомобилей на парковке. Он был одет в черную куртку и брюки, шапка и ботинки — тоже темного цвета.