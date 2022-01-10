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Неизвестный пешеход в черном устроил в Янино «ночь проколотых шин»

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Первый рабочий день 2021 года для многих жителей Янино начался с замены колес. Как пишет 47news со ссылкой на очевидцев, утром 10 января на парковке у дома №14 на Новой улице десяток машин стоял со спущенными шинами.

Судя по записям с камер наблюдения, опубликованным в группе «Наше Янино» во «ВКонтакте», мужчина ночью последовательно прокалывал каким-то острым предметом колеса автомобилей на парковке. Он был одет в черную куртку и брюки, шапка и ботинки — тоже темного цвета.

В комментариях местные жители пишут, что уже не первый подобный случай в Янино — так, в ночь на 19 декабря были проколоты шины нескольких автомобилей. Замглавы администрации Заневского поселения Владимир Гречиц рассказал 47news, что записи с камер наблюдения уже переданы в полицию. По предварительным данным, пострадали около 20 автомобилей.

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Комментарии (1)

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Можно поздравить жителей Янино - у них открылся новый шинмонтаж.
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