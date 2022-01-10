Движение «Чижика» в Петербурге прервал нервный пассажир. Он так хотел выйти, что разбил стекло

Как рассказал очевидец в группе «Ладожка» во «ВКонтакте» 10 января, стеклянная конструкция не выдержала и разбилась. Что конкретно ее повредило — неизвестно. По одной из версий, аварийный молоток, по другой — голова буяна.



Водитель остановил трамвай и включил аварийную сигнализацию. По словам автора публикации, из салона не выпускали ни самого нарушителя спокойствия, ни остальных пассажиров.



«Очень быстро образовался транспортный коллапс: в сторону Ладожской стояло около 12 трамваев, а в тех, что шли от Ладожской, образовалась давка», — добавил очевидец.