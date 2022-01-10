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Движение «Чижика» в Петербурге прервал нервный пассажир. Он так хотел выйти, что разбил стекло

Возле станции метро «Ладожская» в Петербурге молодой человек попытался выбраться из трамвая «Чижик» раньше времени. На отказ выпустить его он отреагировал бурно — ударом по двери в кабину водителя.

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Как рассказал очевидец в группе «Ладожка» во «ВКонтакте» 10 января, стеклянная конструкция не выдержала и разбилась. Что конкретно ее повредило — неизвестно. По одной из версий, аварийный молоток, по другой — голова буяна.

Водитель остановил трамвай и включил аварийную сигнализацию. По словам автора публикации, из салона не выпускали ни самого нарушителя спокойствия, ни остальных пассажиров.

«Очень быстро образовался транспортный коллапс: в сторону Ладожской стояло около 12 трамваев, а в тех, что шли от Ладожской, образовалась давка», — добавил очевидец.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел приблизительно в 19:08 у остановки «Ладожский вокзал». 32-летнего мужчину задержали полицейские.

«Пояснил, что, проехав свою остановку, запаниковал, стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было», — объяснили в ведомстве.

В пресс-службе главка добавили, что горожанин страдает от психического расстройства, ему присвоена инвалидность 3 группы.

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Комментарии (4)

260569221
Ну вот… ещё одна жертва укола…((
Москва 2041
Этот Чижик не первый раз похищает людей. Мужику удалось отбиться, респект герою!
Brevnault
Уже присвоили, значит.
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