Движение «Чижика» в Петербурге прервал нервный пассажир. Он так хотел выйти, что разбил стекло

Как рассказал очевидец в группе «Ладожка» во «ВКонтакте» 10 января, стеклянная конструкция не выдержала и разбилась. Что конкретно ее повредило — неизвестно. По одной из версий, аварийный молоток, по другой — голова буяна.
Водитель остановил трамвай и включил аварийную сигнализацию. По словам автора публикации, из салона не выпускали ни самого нарушителя спокойствия, ни остальных пассажиров.
«Очень быстро образовался транспортный коллапс: в сторону Ладожской стояло около 12 трамваев, а в тех, что шли от Ладожской, образовалась давка», — добавил очевидец.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел приблизительно в 19:08 у остановки «Ладожский вокзал». 32-летнего мужчину задержали полицейские.
«Пояснил, что, проехав свою остановку, запаниковал, стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было», — объяснили в ведомстве.
В пресс-службе главка добавили, что горожанин страдает от психического расстройства, ему присвоена инвалидность 3 группы.