Деревянный дом в поселке под Петербургом окружили снег и сосульки-гиганты. Чиновники советуют ждать весны

Снег плотно накрыл крышу дома № 2 на улице Подгаецкого в поселке Березовик, с края кровли и стен свисают сосульки-гиганты, а в квартирах идут «водопады». Возмущенные жители просят очистить строение, на что коммунальщики советуют им ждать весеннего потепления.



Как рассказала 47news 10 января местная жительница Ольга, колотить лед ей приходится самостоятельно, помощи приезжавших справляться с сосульками рабочих оказалось недостаточно.



«Приехали рабочие на автовышке, кое-как сбили сосульки и добавили: «Скажите спасибо, что хотя бы это делаем». Крышу не трогали. В районном комитете по ЖКХ посоветовали ждать до весны, мол, растает само. В снегу и все крыльцо, а оно и так покосившееся», — рассказала женщина.