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Деревянный дом в поселке под Петербургом окружили снег и сосульки-гиганты. Чиновники советуют ждать весны

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Снег плотно накрыл крышу дома № 2 на улице Подгаецкого в поселке Березовик, с края кровли и стен свисают сосульки-гиганты, а в квартирах идут «водопады». Возмущенные жители просят очистить строение, на что коммунальщики советуют им ждать весеннего потепления.

Как рассказала 47news 10 января местная жительница Ольга, колотить лед ей приходится самостоятельно, помощи приезжавших справляться с сосульками рабочих оказалось недостаточно.

«Приехали рабочие на автовышке, кое-как сбили сосульки и добавили: «Скажите спасибо, что хотя бы это делаем». Крышу не трогали. В районном комитете по ЖКХ посоветовали ждать до весны, мол, растает само. В снегу и все крыльцо, а оно и так покосившееся», — рассказала женщина.

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Вдоль фасада дома размещены шкафы с газовыми баллонами — жильцы используют его каждый день, поскольку центральной системы газоснабжения нет. Собеседница издания добавила, что вскоре топливо может закончиться, а как их менять — неизвестно, сейчас к ним не подобраться.

«Очень боимся, что с оттепелью весь этот лед рухнет на крыльцо и шкафы, и окажемся под ним погребены. Причем на улице мороз, а у соседей по стенам течет вода», — добавила Ольга.

Ответственность за дом несет управляющая компания «Жилье». Как рассказал гендиректор УК Владимир Макаренков, крышу этого дома чистили недавно, приблизительно 5–6 января.

«Завтра еще раз проедем и посмотрим. Снег счищаем с края, крыша у дома шиферная, можем повредить. Участок перед домом не чистим: там у жильцов разбиты палисадники, фактически частная территория. Один забор снесли, чтобы подъехать, начался скандал», — добавил Макаренков. По его словам, с домом «ничего страшного не произойдет».

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Комментарии (4)

260843741
Вот фраза про снесенный забор в истории важна. Сейчас им крышу почисти, а по весне будет скандал, что какой-нибудь куст придавили. А вообще интересно, людям предлагали переселятся, или они так и живут в таком доме. Если да, что ж вы там остались-то? Если нет - вопросы уже к чиновникам.
alexadmin
Слегка пугают желтые сосульки...
Abu-Denis
Интересно на их платёжки ЖКХ взглянуть, сколько они в Тихвинском районе Ленобласти платят за обслуживание многоквартирного дома.
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