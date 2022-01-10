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Полиция пришла в московский бункер нацболов* после акции «На Северный Казахстан»

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В московский штаб активистов объединения «Другая Россия Э. В. Лимонова», больше известный как «бункер нацболов»*, пришли с обыском сотрудники полиции. Об этом сами активисты сообщают в своем телеграм-канале вечером 10 января.

Телеграм-канал #будниБункера

Полицейские позвонили в дверь, когда их не пустили — начали ломать ее. В итоге им удалось попасть в «бункер», там проходит обыск. Сами «другороссы» предполагают, что действия полиции связаны с недавно проведенной акцией. Один из поездов московского метро украсили надписью «На Северный Казахстан» — таким образом активисты призывали поддержать интересы русскоязычного населения Казахстана и «забрать» северную часть страны.

Ранее троих участников акции задержали, суд арестовал их на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции). Сами активисты уверяют, что при задержании не сопротивлялись.

*Национал-большевистская партия признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена в 2007 году. Бывшие члены НБП создали в 2010 году партию «Другая Россия» (не зарегистрирована в РФ). В 2020-м переименована в «Другую Россию Э. В. Лимонова».

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Комментарии (5)

AlexOzz
Меня одного напугала фраза "Полиция пришла в московский бункер..."?
266597475
норм. юзаные контрацептивы выбрасывают. а клоуны возомнили ,что власть их за Донбасс расцелует.... На святое покусились - на брата-близнеца
Москва 2041
Чуток поспешили, вот и огребли.
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