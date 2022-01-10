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Крупнейшие операторы мобильной связи в России предоставят бесплатные минуты застрявшим в Казахстане россиянам

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Крупнейшие операторы мобильной связи в России — «МТС», «Билайн», «Мегафон» и Tele2 — позволят бесплатно принимать входящие, делать исходящие вызовы и отправлять СМС, в том числе при отрицательном балансе, российским пользователям в Казахстане. Такая возможность станет доступна приблизительно 30 тысячам абонентов с 12 января.

«Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — сообщили в пресс-службе Минцифры 10 января.

Максимальное время телефонных разговоров в сутки составит 120 минут на каждого абонента. Тем, кто находился в роуминге в Казахстане с 5 января, предлагают запросить перерасчет расходов у оператора.

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Комментарии (2)

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