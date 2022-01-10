«Зенит» пополнился рекордсменом. Иван Сергеев переезжает в Петербург

Иван Сергеев родился 11 мая 1995 года в Череповце. В 2014-м начал карьеру в московском «Строгино», выступающем в первенстве ПФЛ. В 2016-м перешел в «Ригу» на правах аренды, после чего вновь вернулся в клуб из Москвы.



Сезон-2018/19 нападающий начал в «Тамбове», однако вскоре присоединился к соперникам тамбовчан по ФНЛ — московскому «Торпедо». В составе автозаводцев Сергеев провел 61 матч, в котором забил 35 голов.



В августе 2020 года Иван Сергеев стал игроком «Крыльев Советов». В своем первом сезоне за самарский клуб нападающий забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив рекорд лиги.

