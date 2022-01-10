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«Зенит» пополнился рекордсменом. Иван Сергеев переезжает в Петербург

Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего Ивана Сергеева. Как сообщили в пресс-службе петербуржцев 10 января, контракт с ним подписан до конца сезона-2024/25.

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Фото: ФК «Зенит» / Telegram
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Иван Сергеев родился 11 мая 1995 года в Череповце. В 2014-м начал карьеру в московском «Строгино», выступающем в первенстве ПФЛ. В 2016-м перешел в «Ригу» на правах аренды, после чего вновь вернулся в клуб из Москвы.

Сезон-2018/19 нападающий начал в «Тамбове», однако вскоре присоединился к соперникам тамбовчан по ФНЛ — московскому «Торпедо». В составе автозаводцев Сергеев провел 61 матч, в котором забил 35 голов.

В августе 2020 года Иван Сергеев стал игроком «Крыльев Советов». В своем первом сезоне за самарский клуб нападающий забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив рекорд лиги.

В ноябре 2021 года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.

Фото: ФК «Зенит» / Telegram

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Комментарии (8)

ЦВБП
Зенит в очередной раз нагло и цинично ослабил конкурента.
Если уж приспичило Дзюбу заменить купили бы кого-нибудь из-за бугра.
Позорище, а не национальное достояние
SanNik
Жаль парня. Променял карьеру на деньги Газпрома.
Будет лавку полировать.
Азмун, Клаудиньо, Венделл, Малком, Ерохин, Мостовой, Дзюба.
Какой он по счету на выход на поле?
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