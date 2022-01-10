Финны изобрели молекулу для защиты от COVID-19. Проверено на мышах

Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу TriSb9, призванную бороться и побеждать коронавирусную инфекцию. В отличие от существующих вакцин, она начинает действовать сразу после введения и в течение 8 часов обеспечивает защиту от вируса даже в «красных» зонах.



Об изобретении 10 января сообщает пресс-служба университета. Отмечается, что молекула TriSb9 может подавлять все известные штаммы коронавируса, включая «омикрон».



Эффективность молекулы проверяли на мышах. В рамках эксперимента она была впрыснута в организм грызунов через нос и защищала их, даже когда другие зверьки заражались коронавирусом. Ученые говорят, что на основе «новорожденной» молекулы они теперь пытаются создать спрей.

