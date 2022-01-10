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Финны изобрели молекулу для защиты от COVID-19. Проверено на мышах

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Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу TriSb9, призванную бороться и побеждать коронавирусную инфекцию. В отличие от существующих вакцин, она начинает действовать сразу после введения и в течение 8 часов обеспечивает защиту от вируса даже в «красных» зонах.

Об изобретении 10 января сообщает пресс-служба университета. Отмечается, что молекула TriSb9 может подавлять все известные штаммы коронавируса, включая «омикрон».

Эффективность молекулы проверяли на мышах. В рамках эксперимента она была впрыснута в организм грызунов через нос и защищала их, даже когда другие зверьки заражались коронавирусом. Ученые говорят, что на основе «новорожденной» молекулы они теперь пытаются создать спрей.

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Комментарии (6)

mynine
Неплохие новости для мышей.

Но организм людей сильно отличается. Да и про частоту нежелательных явлений пока ничего не известно, а для эффективных лекарств они всегда есть (в отличие от вакцин). Как дополнительная защита в заразном месте это нормально, но вливать каждый день очередную порцию это перебор.
А2020
Наши ученые даже не знают такого слово- Молекула.
Денеб
После фразы "Финны изобрели молекулу..." читать расхотелось.......
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