Гендиректор «Зенита»: Азмун останется в команде до лета

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не хочет покидать команду до летнего трансферного окна. Об этом 10 января заявил гендиректор клуба Александр Медведев.



«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», — цитирует Медведева РИА Новости.



Контракт 27-летнего иранца с петербургской командой рассчитан до лета 2022 года. Интерес к Азмуну активно проявляет французский «Лион». По данным СМИ, клуб готов выложить за игрока пять миллионов евро.

