«Дело в снеге или платной парковке». У входа на «Чернышевскую» собралась толпа

Вечером понедельника, 10 января, на станцию метро «Чернышевская» попасть довольно трудно. Как передает корреспондент «Фонтанки», приходится ждать у входа 2–3 минуты.
На предоставленном им видео заметно, что на пересадке с «Площади Восстания» на «Маяковскую» тоже довольно плотно — логично, если такой поток людей едет с «Чернышевской».
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» ответили, что станция работает в обычном режиме. Наплыв людей там связали с близостью платной парковки или заснеженностью дорог.