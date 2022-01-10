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«Дело в снеге или платной парковке». У входа на «Чернышевскую» собралась толпа

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Вечером понедельника, 10 января, на станцию метро «Чернышевская» попасть довольно трудно. Как передает корреспондент «Фонтанки», приходится ждать у входа 2–3 минуты.

На предоставленном им видео заметно, что на пересадке с «Площади Восстания» на «Маяковскую» тоже довольно плотно — логично, если такой поток людей едет с «Чернышевской».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» ответили, что станция работает в обычном режиме. Наплыв людей там связали с близостью платной парковки или заснеженностью дорог.

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Комментарии (12)

162927202
А откуда в городе столько рабочих мест?
Riptide
Наплыв людей там связали с близостью.
f0ntan
А не думал ли метрополитен перед закрытием "Чернышевской" на капремонт сделать на этой станции метро выход с обратной стороны, чтобы был выход в обе стороны, а не в одну, как на соседних станциях "Пл. Восстания" и "Пл. Ленина"?
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