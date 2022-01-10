«Возьми мои деньги». Петербуржец отсудил моральную компенсацию у микрофинансовой организации

Пушкинский райсуд Петербурга обязал микрофинансовую компанию «Будьте Богаты» выплатить горожанину компенсацию морального вреда. Он уверял, что организация не позволяла ему уплатить долг.



Как сообщает 10 января объединенная пресс-служба судов города, мужчина просил признать апрельский договор микрозайма на 6 600 рублей расторгнутым, обязать компанию принять платеж, а сам хотел получить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 12 тысяч рублей — за юридические расходы.



Суд установил, что договор был заключен 2 апреля, а вернуть деньги следовало 9-го числа. Однако в этот день петербуржец не смог зайти в личный кабинет на сайте компании — возникли проблемы с паролем. При попытке его сменить мужчина получал ответ с просьбой проверить электронную почту, но там не было никаких сообщений и ссылок на вход в личный кабинет. Указанные на сайте телефонные номера были постоянно заняты, либо по ним просто никто не отвечал.

