«Возьми мои деньги». Петербуржец отсудил моральную компенсацию у микрофинансовой организации

Пушкинский райсуд Петербурга обязал микрофинансовую компанию «Будьте Богаты» выплатить горожанину компенсацию морального вреда. Он уверял, что организация не позволяла ему уплатить долг.
Как сообщает 10 января объединенная пресс-служба судов города, мужчина просил признать апрельский договор микрозайма на 6 600 рублей расторгнутым, обязать компанию принять платеж, а сам хотел получить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 12 тысяч рублей — за юридические расходы.
Суд установил, что договор был заключен 2 апреля, а вернуть деньги следовало 9-го числа. Однако в этот день петербуржец не смог зайти в личный кабинет на сайте компании — возникли проблемы с паролем. При попытке его сменить мужчина получал ответ с просьбой проверить электронную почту, но там не было никаких сообщений и ссылок на вход в личный кабинет. Указанные на сайте телефонные номера были постоянно заняты, либо по ним просто никто не отвечал.
Через два дня мужчине сообщили, что для входа в личный кабинет ему нужно заплатить 3 700 рублей. Вскоре он получил СМС, из которого следовало, что долг взыщут принудительно, поскольку он все еще не оплачен. Истец уверял, что неоднократно просил компанию предоставить ему возможность выплатить сумму, но она уклонялась от выполнения требований.
Суд признал договор расторгнутым, обязал «Будьте Богаты» принять платеж и взыскал с нее 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч рублей штрафа и 12 тысяч рублей для оплаты юридических расходов. Представитель компании на заседание не пришел.