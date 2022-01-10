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Путин назначил послом в ЦАР экс-заместителя Марии Захаровой в МИДе

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Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской республике Александра Бикантова. Соответствующий указ опубликован 10 января на портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике... Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в документе.

Бикантов ранее занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ (возглавляет его Мария Захарова).

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