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Уступайте и не наступайте. Петербуржец устроил дуэль из-за места в пригородной электричке

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Пушкинский районный суд вынес приговор петербуржцу, устроившему драку в электричке из посёлка Оредеж. Он не поделил место в вагоне с попутчицей, у которой нашёлся заступник.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 января, виновным в хулиганстве признан Александр Гавриленко. Общественный порядок был нарушен в вагоне поезда, следовавшего из Оредежа на Витебский вокзал 8 июля. За полчаса до полудня разгорячённые аномальной жарой пассажиры заспорили о том, кто кому должен уступать место.

Согласно материалам дела, слово поперёк Гавриленко сказала женщина. В пылу обсуждений он наступил попутчице на ногу, нахамил и отказался извиняться, когда этого потребовал супруг пассажирки.

В суде фигурант признал, что вскипел. Требовавший словесной сатисфакции дважды получил от него по шее и поймал апперкот в челюсть. Его супруге досталось по носу — по словам Гавриленко, случайно попала под руку.

Подсудимый признал вину, раскаялся. У него есть петербургская прописка, работа, положительные характеристики. Уголовных пятен в биографии ранее не было.

Суд назначил Гавриленко два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

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Комментарии (4)

263784231
Хорошо, что у них с собой ещё мясорубок не было, иначе проигравшая сторона немедленно превратилась бы в фарш...
daisychain
Видимо, если бы "супруг пассажирки" начал свои требования извиниться с нее самой, когда она, как написано, "сказала слово поперек" (потому что как именно женщины это делают, все прекрасно знают) - то всего остального бы не было.
Но ведь у нас девочкам можно, а мальчикам нельзя. Верно? Ну, у одного судимость, у другого слегка подпорчена челюсть. А гражданка пассажирка в следующий раз открывая рот, не будет столь уверена в своей женской неприкосновенности.
kоt-obormot
"Гавриленко" - с этого все и началось!
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