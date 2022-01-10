Уступайте и не наступайте. Петербуржец устроил дуэль из-за места в пригородной электричке

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 10 января, виновным в хулиганстве признан Александр Гавриленко. Общественный порядок был нарушен в вагоне поезда, следовавшего из Оредежа на Витебский вокзал 8 июля. За полчаса до полудня разгорячённые аномальной жарой пассажиры заспорили о том, кто кому должен уступать место.

Пушкинский районный суд вынес приговор петербуржцу, устроившему драку в электричке из посёлка Оредеж. Он не поделил место в вагоне с попутчицей, у которой нашёлся заступник.

Согласно материалам дела, слово поперёк Гавриленко сказала женщина. В пылу обсуждений он наступил попутчице на ногу, нахамил и отказался извиняться, когда этого потребовал супруг пассажирки.



В суде фигурант признал, что вскипел. Требовавший словесной сатисфакции дважды получил от него по шее и поймал апперкот в челюсть. Его супруге досталось по носу — по словам Гавриленко, случайно попала под руку.



Подсудимый признал вину, раскаялся. У него есть петербургская прописка, работа, положительные характеристики. Уголовных пятен в биографии ранее не было.



Суд назначил Гавриленко два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

