Проезд по Литейному, Шпалерной и Солидарности ограничат до конца января

В центре Петербурга до конца месяца потеснят водителей из-за работ на коммуникациях. В Невском районе города ограничения коснулись и трамваев — и уже вступили в силу.



Как сообщает 10 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 января будет ограничено движение транспорта по Литейному проспекту у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Кричевского переулка. ООО ЭЦ «СП» будет прокладывать там электрокабель, в связи с чем организуют отвод пешеходов от места работ.