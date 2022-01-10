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Проезд по Литейному, Шпалерной и Солидарности ограничат до конца января

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В центре Петербурга до конца месяца потеснят водителей из-за работ на коммуникациях. В Невском районе города ограничения коснулись и трамваев — и уже вступили в силу.

Как сообщает 10 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 января будет ограничено движение транспорта по Литейному проспекту у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Кричевского переулка. ООО ЭЦ «СП» будет прокладывать там электрокабель, в связи с чем организуют отвод пешеходов от места работ.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 10 по 30 января ограничен проезд по проспекту Солидарности на участке от улицы Подвойского до улицы Лопатина. АО «Трест» продолжает ремонтировать там дорогу в зоне трамвайных путей. В связи с этим в период с 1:30 10 января до 4:50 1 февраля на проспекте закрывается трамвайное движение у станции «Проспект Солидарности» со стороны улицы Коллонтай, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Трамваи следуют:

  • № 10 — от конечной станции «река Оккервиль» по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции «Улица Передовиков».
  • № 23 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и по действующей трассе до конечной станции «Перекупной переулок» (с учётом закрытия Кондратьевского проспекта).
  • № 27 — от конечной станции «Проспект Солидарности» по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и по действующей трассе до конечной станции «Станция метро «Рыбацкое»
  • № 65 — от конечной станции «Река Оккервиль» по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции «Невский завод».
  • № А — закрыт.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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