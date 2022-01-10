FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

ВОЗ предупредила о «тяжелых трех месяцах» из-за пандемии

13
Печать

Сроки окончания пандемии уже «просматриваются», но ближайшие месяцы будут тяжелыми. Об этом 10 января заявил в интервью Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками <инфекции>... По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», — сказал Набарро (цитата по ТАСС).

Он добавил, что вирус продолжает эволюционировать и в ближайшее время, скорее всего, появятся новые штаммы. По словам спецпосланника ВОЗ, борьба с COVID-19 осложняется из-за того, что многие развивающиеся страны не могут себе позволить жесткие ограничительные меры — они слишком сильно ударят по национальным экономикам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

266373588
Недоразвитые страны видимо включая Россию , которая тоже не может поддержать свой народ и мелкий бизнес во время пандемии.
Leo.S
Тяжелые месяцы, т.к. пропихивать жижу все труднее, кончились верующие и принужденные?
ahma
Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны! За ними другие приходят Они будут тоже трудны...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний