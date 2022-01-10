ВОЗ предупредила о «тяжелых трех месяцах» из-за пандемии

Сроки окончания пандемии уже «просматриваются», но ближайшие месяцы будут тяжелыми. Об этом 10 января заявил в интервью Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.



«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками <инфекции>... По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», — сказал Набарро (цитата по ТАСС).

