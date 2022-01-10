В Кудрово открылась новая школа на 44 класса с лабораториями робототехники и 3D-моделирования

В Кудрово на улице Столичной завершилось строительство новой школы на 1100 учеников — это 44 класса. Ее торжественно открыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.



Как сообщают в холдинге Setl Group, школу, получившую название «Кудровский Центр образования № 2», сдали в сентябре 2021 года.



Четырехэтажное здание школы в жилом квартале «Лондон» окружено обширной территорией с футбольным полем, площадками для командных игр, дорожками для бега и местами для прыжков в длину.



Внутри же учеников ждут учебные классы, в том числе компьютерные, столовая, актовый зал, библиотека с медиа и читальным залом. В школе также есть два спортзала и класс ритмики, несколько мастерских, лаборатории 3D-моделирования и робототехники.

