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В Кудрово открылась новая школа на 44 класса с лабораториями робототехники и 3D-моделирования

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В Кудрово на улице Столичной завершилось строительство новой школы на 1100 учеников — это 44 класса. Ее торжественно открыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщают в холдинге Setl Group, школу, получившую название «Кудровский Центр образования № 2», сдали в сентябре 2021 года.

Четырехэтажное здание школы в жилом квартале «Лондон» окружено обширной территорией с футбольным полем, площадками для командных игр, дорожками для бега и местами для прыжков в длину.

Внутри же учеников ждут учебные классы, в том числе компьютерные, столовая, актовый зал, библиотека с медиа и читальным залом. В школе также есть два спортзала и класс ритмики, несколько мастерских, лаборатории 3D-моделирования и робототехники.

По соседству со школой на проспекте Строителей также построен детский сад на 160 мест, который стал филиалом Кудровского ЦО № 2. Планируется, что он начнет работу уже в январе.

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