В Новогорелово ввели новый детский сад на 280 мест, воспитанников он примет в сентябре

В Новогорелово введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Как сообщают в администрации Ленобласти, объект построили в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».
Дошкольное учреждение находится в квартале «Новое Горелово», который возводит в Ломоносовском районе области компания «Ленрусстрой». Детский сад рассчитан на 14 групп детей от года до семи лет. В каждой группе есть свои спальни, игровые комнаты и раздевалки. Помимо актового и спортивного залов в здании также есть комнаты для кружков и занятий с логопедом, медицинский блок. Снаружи на территории оборудовали площадки для игр и спорта.
Сад откроется для маленьких воспитанников 1 сентября 2022 года.