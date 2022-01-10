ОСАГО-2022: Что изменится для владельцев легковушек

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться







Что случилось?

С 9 января вступили в силу указания Банка России, которые меняют тарифы, определяющие стоимость ОСАГО. Единый для всей страны коридор предельных размеров базовых ставок страховых тарифов расширился на 10% как вверх, так и вниз. Теперь он составляет от 2 224 до 5 980 рублей (против 2 476–5 492 рублей). Страховые компании сами назначают базовые тарифы в пределах этого диапазона для каждого водителя, исходя из множества факторов. Это и возраст машины, и количество водителей, и цель использования, и использование прицепа. Полный список можно посмотреть на официальных сайтах страховщиков, но иногда, чтобы его найти, нужно потрудиться.



Что изменится для петербуржцев?

Для каждого региона страны установлен территориальный коэффициент. Он отличается в зависимости от загруженности дорог, количества зарегистрированных на определенной местности автомобилей и ДТП. Территориальный коэффициент для Петербурга теперь стал ниже на 3% и составил 1,64. Другим регионам повезло гораздо меньше. Например, в Башкирии показатель вырос на 36%. Это один из базовых параметров, влияющих на сумму взноса по ОСАГО, но это не значит, что полис для всех петербуржцев подешевеет.

Молодые водители заплатят больше

Правило «чем моложе и неопытнее водитель, тем дороже полис» продолжает действовать, но теперь тариф для автовладельцев в возрасте от 16 до 21 года без стажа вождения вместо 1,93 будут умножать на 2,27. Для неопытных водителей 22–24 лет показатель вырастет с 1,79 до 1,88. Для водителей возрастной группы 25–29 лет без стажа показатель почти не изменится, а для тех, кто старше, — снизится. Самый низкий показатель и раньше был у водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет, но теперь он снизится еще больше — с 0,9 до 0,83.



Страховка подорожает для тех, кто часто попадает в аварии

В связи с указаниями ЦБ меняется коэффициент бонус-малус (КБМ), зависящий от наличия или отсутствия выплаченных страховых возмещений при наступлении страхового случая. Для водителя, который за последний год был виновен в трех и более авариях, тариф теперь будет умножаться на 3,92, а не 2,45, как раньше. При этом КБМ начисляется только с 1 апреля, поэтому изменение конкретно этого коэффициента на себе почувствуют только автовладельцы, которые будут оформлять полис после этой даты.

Как изменится стоимость ОСАГО на примере

Казалось бы, стоимость полиса в Петербурге должна сократиться вслед за территориальным коэффициентом, однако на деле она снижается не так мощно, а то и растет. Некоторые страховщики близко к сердцу восприняли указание о росте коридора базового тарифа.

«Ставка действительно может повыситься от 10 до 30%. Это нужно уточнять именно в вашем регионе», — сказала оператор одной из крупнейших страховых компаний. На вопрос, возможно ли снижение стоимости, она сказала, что это маловероятно, отметив, что на скидку влияют только «безаварийность и стаж». Но чудеса все же случаются. «Фонтанка» проверила, как это работает, на конкретных примерах.



Например, для стандартного автомобиля Volkswagen Polo с мощностью двигателя в 110 л.с., используемого более 10 месяцев в год и не участвовавшего за этот период ни в одной аварии, при 14-летнем стаже водителя, страховка в одной и той же компании подешевеет на 100 рублей — с 5,9 до 5,8 тыс. рублей. Похоже, снижение произошло за счет территориального коэффициента, и скидка могла бы быть больше, но при этом базовый тариф страховщик повысил примерно на 500 рублей. Так что видим пример «то на то и вышло».

В другой компании полис для 13-летней Honda на 140 л.с., наоборот, подорожал, но также незначительно. Разница составила около 150 рублей. Все дело опять же в росте базового тарифа.

Самое большое изменение — у владельцев мощных машин. Один крупный страховщик очень заметно — сразу на 900 рублей — повысил базовый тариф на Mercedes-Benz GLC с двигателем мощностью 245 л.с. В целом ОСАГО на этот автомобиль для конкретного владельца со стажем более 14 лет подорожало сразу на 1 200 рублей: базовый тариф вырос с 3,6 тыс. до 4,4 тыс. рублей. При этом КБМ никак не изменился, а стаж и возраст водителя говорят только в его пользу. И небольшое сокращение регионального тарифа погоды не сделало. На вопрос, почему так, у оператора колл-центра от зубов отскакивал номер письма ЦБ. «Никаких нарушений у нас нет», — только и повторяла дама.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

