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Издатель серий GTA и Civilization покупает производителя игр для смартфонов за 12,7 млрд долларов

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Американский издатель и разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software покупает конкурирующую студию Zynga Inc. за $12,7 млрд. Об этом 10 января сообщается в пресс-релизе компании.

Одна акция Zynga обойдется Take-Two в 9,86 доллара — премия к стоимости на рынке составит 64%. Сделку оплатят деньгами и акциями, так что после ее закрытия акционерам Zynga будет принадлежать от 29,6% до 32,8% объединенной компании. Сделку собираются закрыть до 30 июня.

Take-Two Interactive Software — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известных серий Grand Theft Auto (GTA) и Civilization. Компания создает игры для всех платформ — от ПК и PlayStation до смартфонов и планшетов.

Zynga Inc. специализируется на играх для мобильных устройств и соцсетей. Среди самых популярных разработок — серии FarmVille и Words With Friends.

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