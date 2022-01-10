Издатель серий GTA и Civilization покупает производителя игр для смартфонов за 12,7 млрд долларов

Американский издатель и разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software покупает конкурирующую студию Zynga Inc. за $12,7 млрд. Об этом 10 января сообщается в пресс-релизе компании.



Одна акция Zynga обойдется Take-Two в 9,86 доллара — премия к стоимости на рынке составит 64%. Сделку оплатят деньгами и акциями, так что после ее закрытия акционерам Zynga будет принадлежать от 29,6% до 32,8% объединенной компании. Сделку собираются закрыть до 30 июня.



Take-Two Interactive Software — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известных серий Grand Theft Auto (GTA) и Civilization. Компания создает игры для всех платформ — от ПК и PlayStation до смартфонов и планшетов.

