«А что с пельменями-то?» Губернатор Подмосковья возмутился отсутствием в школьных столовых «одного из вкуснейших блюд»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился из-за того, что в школьных столовых региона нет пельменей. Он поручил чиновникам проработать этот вопрос и выразил готовность выделить на это средства из бюджета, пишет 10 января Znak.com.



«А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание. Мы все учились в школе, все хотели пельменей. Почему нет пельменей? Дорогие, что ли? Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема?» — заявил губернатор на совещании с представителями областного правительства и главами муниципалитетов.

