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«А что с пельменями-то?» Губернатор Подмосковья возмутился отсутствием в школьных столовых «одного из вкуснейших блюд»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился из-за того, что в школьных столовых региона нет пельменей. Он поручил чиновникам проработать этот вопрос и выразил готовность выделить на это средства из бюджета, пишет 10 января Znak.com.

«А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание. Мы все учились в школе, все хотели пельменей. Почему нет пельменей? Дорогие, что ли? Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема?» — заявил губернатор на совещании с представителями областного правительства и главами муниципалитетов.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова объяснила, что пельменей нет в школьном меню, поскольку это «продукт повышенного риска размножения микроорганизмов». Аргумент губернатора не убедил — он подчеркнул, что «угрозой является что угодно», а пельмени в столовой должны быть обязательно.

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Комментарии (13)

teodor
похоже у родственника завод по пельменям простаивает!))) все как всегда: дно и позор
Otkating
- Слушай царский указ, холоп:
пойди туда, сам знаешь куда и принеси то, сам знаешь что.

- Петрович, праздники кончились и я за водкой не пойду.
SU LUX INN
нельзя пельмени и Другие вкусные блюда! хрючево в мокшанских школах должно Быть максимально унылое, дабы не Забывали свое место! сырая репа, Холодная ботвинья, вареная полба!
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