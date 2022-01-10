Петербургские власти разложили по лесам и паркам 125 кг соли в виде «лизунцов»

Власти занялись минеральной подкормкой животных на особо охраняемых природных территориях в Петербурге. Об этом 10 января сообщили в ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга».

Как подчеркнули в дирекции, зимой животным не хватает различных микро- и макроэлементов, источником которых обычно является растительная пища. «С минеральным голоданием в это время животные справляются по-разному. Лоси, например, поедают хвою елей или сосен, а зайцы грызут кости или павшие рога копытных», — продолжают специалисты. Чтобы помочь с нехваткой витаминов, на специальных подкормочных площадках размещают так называемые «лизунцы» из соли. Это большие брикеты поваренной соли, которые обычно кладут на пни на высоте до полутора метров для крупных животных (лосей или косуль), или «лизунцы» поменьше для зайцев, кабанов и лис на высоте в 30–50 см. Этой зимой специалисты дирекции разместили всего 125 кг соли в виде таких «лизунцов» в парках и лесах Петербурга.