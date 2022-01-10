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«Газпром» покупает половину полиэтиленового проекта в Усть-Луге

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ФАС удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» о покупке 50% долей в ООО «Балтийский химический комплекс» (БХК). До сих пор этот проект контролировали структуры предпринимателя Артема Оболенского.

БХК — часть крупнейшего в современной России проекта газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, который совместно строят «Газпром» и Национальная газовая группа Артема Оболенского. Общая стоимость промышленно-транспортного комплекса — 2,7 трлн рублей, часть из которых финансирует госкорпорация ВЭБ.РФ. Оператор комплекса — ООО «Русхимальянс», который на паритетных началах принадлежит структурам «Газпрома» и Артема Оболенского.

Проект «Балтийский химический комплекс» предусматривает строительство комплекса по производству полиэтилена проектной мощностью до 3 млн тонн в год. Сырье для него в течение 20 лет будет поставлять строящийся по соседству в Усть-Луге комплекс первичной переработки газа.

До сих пор БХК строился без участия газовой монополии. Теперь же «Газпром», входя в этот проект, отмечают эксперты, усиливает свои позиции в секторе глубокой переработки газа.

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Комментарии (1)

SU LUX INN
какой Позор! весь Цивилизованный мир отказывается от политилена, бережет свою природу! и только лапотникам не Жаль своих потомков! лишь бы все Загадить!
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