«Газпром» покупает половину полиэтиленового проекта в Усть-Луге

ФАС удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» о покупке 50% долей в ООО «Балтийский химический комплекс» (БХК). До сих пор этот проект контролировали структуры предпринимателя Артема Оболенского.



БХК — часть крупнейшего в современной России проекта газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, который совместно строят «Газпром» и Национальная газовая группа Артема Оболенского. Общая стоимость промышленно-транспортного комплекса — 2,7 трлн рублей, часть из которых финансирует госкорпорация ВЭБ.РФ. Оператор комплекса — ООО «Русхимальянс», который на паритетных началах принадлежит структурам «Газпрома» и Артема Оболенского.

