В Омске бывший «единоросс» избил человека и стал рецидивистом

Сибирская полиция разбирается в жестоком избиении омича. Потерпевший утверждает, что ногами по голове его бил местный муниципальный депутат. Региональные «единороссы» поискали у себя и не нашли.



Выложенный в сеть видеоролик, где бьют лежачего, заставил омское отделение «Единой России» выступить с резкой критикой главы совета депутатов местного поселения Кирилла Малюги. 10 января на партийном сайте размещен призыв лишить муниципала полномочий. Партия, как говорится в сообщении, «категорически осуждает его поступок» и особо подчеркивает, что Малюгу исключили из «единороссовских» рядов еще в 2016 году.

