В Омске бывший «единоросс» избил человека и стал рецидивистом

Сибирская полиция разбирается в жестоком избиении омича. Потерпевший утверждает, что ногами по голове его бил местный муниципальный депутат. Региональные «единороссы» поискали у себя и не нашли.
Выложенный в сеть видеоролик, где бьют лежачего, заставил омское отделение «Единой России» выступить с резкой критикой главы совета депутатов местного поселения Кирилла Малюги. 10 января на партийном сайте размещен призыв лишить муниципала полномочий. Партия, как говорится в сообщении, «категорически осуждает его поступок» и особо подчеркивает, что Малюгу исключили из «единороссовских» рядов еще в 2016 году.
Видео в группе «ЧП Омск» было опубликовано 6 января: мужчина лежит на земле и пытается укрыться от серии ударов, которые ногами ему наносит человек в красном худи. Видео подписано: «председатель совета депутатов Иртышского сельского поселения Омского района жестоко избивает местного жителя».
В полиции Омска подтвердили факт инцидента, сообщили, что пострадавший написал заявление, однако не конкретизировали статус подозреваемого в агрессии. По сообщениям местных СМИ, Кирилл Малюга уже привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году он получил 1,5 года условно за потасовку с сотрудником ДПС. Также в омской прессе говорится о судимости Малюги за кражу.