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Московский зоопарк показывает, как встречает снегопад. Панда — просто звезда

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Москву заносит снегом, но обитателям зоопарка он не страшен: шерсть отращена, перья распушены, внутренние помещения утеплены.

«Для большинства животных снегопад — это повод начать переобустраивать вольер: натоптать тропы, прорыть норы. Для панды Диндин — это лучшая обстановка для веселья», — рассказывает зоопарк в своём телеграм-канале 10 января.

«Панда — это мастер кунг-фу. Она может раскачиваться на тонкой ветке, переворачиваться вверх ногами, цепляться когтями и зубами — и потом спокойно спуститься на землю под восторженные аплодисменты зрителей. Чудеса, конечно», — отмечают в зоопарке.

По данным Центра «Фобос», ложбина южного циклона и тёплый атмосферный фронт принесли в регион пасмурную погоду с обильными снегопадами. Выпадет в общей сложности 5–8 мм, благодаря чему сугробы вырастут до 35 см, что на 10 см выше положенного по норме.

В Петербурге пока осадков нет, зато мороз усиливается.

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