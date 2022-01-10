Московский зоопарк показывает, как встречает снегопад. Панда — просто звезда

«Для большинства животных снегопад — это повод начать переобустраивать вольер: натоптать тропы, прорыть норы. Для панды Диндин — это лучшая обстановка для веселья», — рассказывает зоопарк в своём телеграм-канале 10 января.

Москву заносит снегом, но обитателям зоопарка он не страшен: шерсть отращена, перья распушены, внутренние помещения утеплены.

«Панда — это мастер кунг-фу. Она может раскачиваться на тонкой ветке, переворачиваться вверх ногами, цепляться когтями и зубами — и потом спокойно спуститься на землю под восторженные аплодисменты зрителей. Чудеса, конечно», — отмечают в зоопарке.

По данным Центра «Фобос», ложбина южного циклона и тёплый атмосферный фронт принесли в регион пасмурную погоду с обильными снегопадами. Выпадет в общей сложности 5–8 мм, благодаря чему сугробы вырастут до 35 см, что на 10 см выше положенного по норме.



В Петербурге пока осадков нет, зато мороз усиливается.

