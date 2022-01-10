Сугроб спас «гонщика» на BMW на Софийской улице

Любитель быстрой езды устроил «танцы на льду» на юге Петербурга утром 10 января. Живописные вращения и спасение от полета в кювет попали на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Запись ДТП опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. По его словам, произошло оно на Софийской улице в направлении Колпино. Около 11 часов утра водитель легкового BMW, ехавший на большой скорости в крайнем левом ряду, не справился с управлением, машину закрутило на дороге, а затем бросило в снежный бруствер на обочине. Сугроб удержал автомобиль на проезжей части, не позволив ему вылететь в кювет. Подняв фонтан снежных брызг, BMW вернулся на дорогу и, сделав еще несколько «фуэте», остановился.