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Сугроб спас «гонщика» на BMW на Софийской улице

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16240146" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Любитель быстрой езды устроил «танцы на льду» на юге Петербурга утром 10 января. Живописные вращения и спасение от полета в кювет попали на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Запись ДТП опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. По его словам, произошло оно на Софийской улице в направлении Колпино. Около 11 часов утра водитель легкового BMW, ехавший на большой скорости в крайнем левом ряду, не справился с управлением, машину закрутило на дороге, а затем бросило в снежный бруствер на обочине. Сугроб удержал автомобиль на проезжей части, не позволив ему вылететь в кювет. Подняв фонтан снежных брызг, BMW вернулся на дорогу и, сделав еще несколько «фуэте», остановился.

К счастью, ДТП не привело к столкновению с другими машинами, хотя «БМВ» пролетел перед носом у соседней легковой. На записи также видно, что прямо перед заносом у автомобиля включается «аварийка».

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16240146" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

VKuser54628618
Кто снимал тоже гонщик?
AlBerkut
Ээээ... Сугроб - это диагноз? 🤔😂😂😂😂
kоt-obormot
На БНВ ездиЯТ только дураки! А еще, с завода на этих машинах поворотников нет, и ломаются они каждый день практически!
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