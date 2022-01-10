Тяжелый понедельник: в Красном Селе девушка пошла через дорогу и легла на проезжую часть

Понедельник — день тяжелый, а после долгих новогодних праздников — особенно. Рабочая неделя в Красносельском районе Петербурга началась необычно: пешеходам, водителям, полиции и скорой помощи пришлось совместными усилиями предотвращать ДТП.

Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», инцидент произошел утром 10 января на Кингисеппском шоссе. «Девушка лет примерно 18–32» сначала долго ходила во дворах и кричала, а затем пошла через дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода и посреди проезжей части просто легла на асфальт. На видео с камеры наблюдения видно, что в этот момент дорогу по «зебре» переходило много людей, а машины, которым горел красный, стояли в ожидании. Возможно, это тоже уберегло от трагедии: водители со «встречки» заметили странный маневр пешехода и, когда загорелся зеленый, остановились рядом.