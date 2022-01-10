В Курске непогода второй день задерживает рейсы в Петербург. В аэропорту показали, почему посадка невозможна

Накрывший Центральную Россию снегопад сбил лётное расписание в аэропорту Курска. Один из петербургских рейсов отменён.
Согласно данным аэропорта Пулково на 10 января, накануне в Петербург не прилетел рейс 7R 220 авиакомпании «РусЛайн». Его ждали в воскресенье около половины десятого часа вечера и, судя по табло, продолжают ждать. Этот же рейс опаздывает и в понедельник: пока посадку сдвинули с 18:05 на 23:05. Соответственно, на пять часов задержан вылет борта из Петербурга в Курск.
В аэропорту Курска сбой в расписании объяснили сложными метеоусловиями. Из-за гололёда и мокрого снега примерно через час после полудня 10 января воздушную гавань закрыли на прилёт и вылет.
«Три рейса отменены (Москва — Курск, СПб — Курск от 9 января и утренний Курск — Москва от 10 января), остальные перенесены в расписании, — говорится в сообщении пресс-службы. — Представители «РусЛайн» занимаются организацией питания и размещения пассажиров, которые уже прибыли в аэропорт. На данный момент авиаперевозчик уже доставил и разместил в гостиницу обратившихся пассажиров».
Директор аэропорта Валерий Стоянов продемонстрировал последствия непогоды.
Комментарий директора аэропорта Стоянова В.П./Международный аэропорт Курск имени М.И. Гуревича