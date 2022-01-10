Администрация района: Девушка после падения льдины на Литейном сама пришла в травмпункт и сама ушла

В администрации Центрального района Петербурга не подтвердили госпитализацию 25-летней девушки после падения ледяной глыбы с дома 24 по Литейному проспекту. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, ночью 10 января пострадавшая сама обратилась за медпомощью.



«10 января в 01:48 в травмпункт № 38 обратилась 25-летняя жительница Центрального района. Она сообщила медикам, что пострадала в результате падения наледи с крыши бизнес-центра на Литейном проспекте, д. 26 . Инцидент произошел в 23:30», — отметили в администрации.

