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Администрация района: Девушка после падения льдины на Литейном сама пришла в травмпункт и сама ушла

Пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

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В администрации Центрального района Петербурга не подтвердили госпитализацию 25-летней девушки после падения ледяной глыбы с дома 24 по Литейному проспекту. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, ночью 10 января пострадавшая сама обратилась за медпомощью.

«10 января в 01:48 в травмпункт № 38 обратилась 25-летняя жительница Центрального района. Она сообщила медикам, что пострадала в результате падения наледи с крыши бизнес-центра на Литейном проспекте, д. 26. Инцидент произошел в 23:30», — отметили в администрации.

По информации пресс-службы, девушке диагностировали сотрясение и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Администрация еще раз напоминает собственникам нежилых зданий о необходимости своевременной уборки кровель.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а была ли девушка?
отбой тревоги, теперь снег можно не убирать, и деньги потратить на более привлекательные цели)))
снегурочка
Таки дом 24 или дом 26?
Или было два случая? И две пострадавших девушки?
hedgehog_
надо ее в розыск объявить за оставление места преступления
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